الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ساكا ومارتينيلى يقودان هجوم آرسنال أمام وست هام بالبريميرليج

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - جاكوب كيويور.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتين أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1.

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ترتيب أرسنال ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، خلف كلًا من ليفربول ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 54 و52 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.

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