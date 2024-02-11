الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف برشلونة من التعاقد مع هانز فليك خلفا لـ"تشافى"

هانز فليك
هانز فليك

ما يزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن مدرب جديد لتولي قيادة الفريق خلفًا لـ تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موقف برشلونة من التعاقد مع هانز فليك لخلافة تشافي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة تواصلوا مع الألماني هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، لتولي تدريب فريق الكتالوني خلفًا لنظيره تشافي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن المقربين من هانز فليك أكدوا أن المدرب متحمس لتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن هانز فليك بدأ بتعلم اللغة الإسبانية خلال الفترة الماضية، كما بدأ في البحث عن مساعدين يتحدثون اللغتين الألمانية والإسبانية، لتسهيل مهمته في حال تم الاستقرار عليه كمدير فني لفريق برشلونة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن المساعدين قد يكونان أوسكار كوروتشانو، وكريستيان فييل.

وأوضحت الصحيفة، أن أوسكار كوروتشانو عمل سابقًا مع هانز فليك في منتخب الشباب، وهو إسباني الأصل، ويمتلك خبرة طويلة كلاعب ومدرب، بعدما قاد عدة أندية وعمل في مراكز التدريب.

أما كريستيان فييل، فإنه المدير الفني الحالي لفريق نورمبرج الألماني، والذي يلعب في الدرجة الثانية، ويمتلك أيضًا خبرة تدريبية جيدة.

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موقف إدارة برشلونة بشأن هوية المدرب الجديد

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، هو مَنْ سيحدد وسيقرر هوية المدرب الجديد، بشرط أن يكون مدربًا ذو تاريخ كبير.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

برشلونة تشافي هيرنانديز تشافي هانز فليك فليك

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