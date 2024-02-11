الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقده ينتهى صيف 2027.. تشافى يحسم مصير فيران توريس مع برشلونة

فيران توريس
فيران توريس

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه تجاه مصير فيران توريس، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإسباني، صاحب الـ23 عامًا، رفقة برشلونة في صيف 2027.

برشلونة يحسم مصير فيران توريس مع الفريق

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة، تحت قيادة تشافي هيرنانديز، قرر استمرار فيران توريس مع الفريق للموسم المقبل 2024-2025.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن فيران توريس نجح في إثبات قدراته في أرض الملعب، وبالتالي فإنه قد يتم الاعتماد عليه بشكل أكبر في الخط الهجومي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى إشادة تشافي بقدرات وإمكانيات فيران توريس، وكيفية تمكنه من قلب الأمور لصالحه في المباريات أمام الأندية المنافسة.

وشارك فيران توريس في 32 مباريات مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

ويُعد فيران توريس ثاني هدافي برشلونة بعد الألماني روبرت ليفاندوفسكي، برصيد 14 هدفًا.

يذكر أن تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

ويوجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يوجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير" برصيد 12 نقطة.

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