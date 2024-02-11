الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل نهائى "كان".. لغة الأرقام ترجح كفة نيجيريا على كوت ديفوار

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

من يفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية؟ سؤال يطرح نفسه بقوة قبل انطلاق المباراة النهائية بين نيجيريا وكوت ديفوار في العاشرة مساء اليوم.

لغة الأرقام ترجح كفة منتخب نيجيريا الذي يتفوق على منتخب كوت ديفوار من كل الوجوه ولعب منتخب نيجيريا ست مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه في أربع مباريات أمام كوت ديفوار وغينيا بيساو في الدور الأول والكاميرون في دور الـ16، وأنجولا في الدور ربع النهائي أما منتخب كوت ديفوار فحافظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط أمام غينيا بيساو في الدور الأول والكونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي.

منتخب نيجيريا يتفوق هجوميًا ودفاعيًا 

منتخب نيجيريا يتفوق على كوت ديفوار هجوميًا وسجل سبعة أهداف مقابل ستة أهداف لكوت ديفوار كما يتفوق منتخب نيجيريا دفاعيا ودخل مرماه هدفان بينما اهتزت شباك منتخب كوت ديفوار سبع مرات.

منتخب كوت ديفوار

منتخب نيجيريا الأكثر تحقيقا للانتصارات وفاز أربع مرات على كوت ديفوار وعلى غينيا بيساو بنتيجة واحدة 1- صفر في الدور الأول وعلى الكاميرون بهدفين نظيفين في دور الـ16 وعلى أنجولا بهدف دون رد في ربع النهائي بينما حقق منتخب كوت ديفوار ثلاثة انتصارات على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في الدور الأول وعلى مالي 2-1 في ربع النهائي وعلى الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في نصف النهائي.

وتعادل منتخب نيجيريا مرتين بنتيجة 1-1 مع غينيا الاستوائية في الدور الأول ومع جنوب إفريقيا في نصف النهائي وفاز بركلات الترجيح وفي المقابل تعادل منتخب كوت ديفوار مرة واحدة مع السنغال 1-1 في دور الـ16 وفاز بركلات الترجيح.

نسور نيجيريا دون هزيمة

ولم يتعرض منتخب نيجيريا للهزيمة في المباريات الست التي خاضها بينما تعرض منتخب كوت ديفوار للهزيمة مرتين أمام نيجيريا بهدف دون رد وأمام غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة في الدور الأول.

الغريب أن منتخب كوت ديفوار لا يضم أي لاعب سجل هدفين والأهداف الستة التي سجلها الفريق كانت بواسطة ستة لاعبين وهم سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو وفرانك كيسي وسيمون أدينجرا وعمر دياكتيه وسباستيان هيلير وفي المقابل يملك منتخب نيجيريا أحد هدافي البطولة وهو أديمولا لوكمان وسجل ثلاثة أهداف كما سجل ويليام تروست إيكونج هدفين وسجل فيكتور أوسيمين هدفا واحدا إضافة لهدف سجله أوبا سانجانتي لاعب غينيا بيساو في مرمى فريقه.

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