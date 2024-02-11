موعد مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء الناري اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

وأُقيمت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى اليوم الموافق 11 فبراير.

موعد مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

من المقرر أن يكون موعد مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

ستُقام مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 على الملعب "الأوليمبي الحسن واتارا".

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

ستُذاع مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max وقناة beIN Sports HD 3 Max

ويسعى المنتخب الإيفواري لمواصلة نغمة الانتصارات، أملًا في حصد لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

وسبق لمنتخب كوت ديفوار "المُلقب بالأفيال" التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين، في عامي 1992 و2015.

في المقابل، يرغب المنتخب النيجيري في تحقيق الانتصار أيضًا وخطف لقب كأس أمم إفريقيا في نسخته الحالية، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق لمنتخب نيجيريا "المُلقب بالنسور الخضراء" التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات، في أعوام 1980، 1994، 2013.

وستكون هذه هي المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم أفريقيا، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

والتقى منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا في دور المجموعات من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا، وانتهت بفوز «النسور الخضراء»، بهدف دون رد.

حكم مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

سيدير مباراة اليوم، طاقم تحكيم بقيادة الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه كلًا من الأنجولى جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا (حكمين مساعدين)، على أن يتولى الحكم المصري محمود عاشور، إدارة تقنية الفيديو «الفار».

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