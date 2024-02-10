السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافى: رافينيا جاهز لمواجهة غرناطة.. وأنصح برشلونة بتجديد عقد روبيرتو

تشافي
تشافي

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استعدادات فريقه لمواجهة غرناطة في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشافي يتحدث عن مواجهة برشلونة المرتقبة أمام غرناطة

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "غرناطة فريق قوي وكبير، وبالتأكيد ستكون مواجهته صعبة، مثل بقية الفِرق في الدوري الإسباني".

وأوضح: "تكمن صعوبة مواجهة غرناطة في تغيير مدربه منذ بضع جولات، لقد تحسّن الفريق بشكل كبير دفاعيًا، لذلك نتوقع مباراة صعبة".

وتابع: "سيكون من الصعب أيضًا خلق الفرص، وإنهم سيقاتلون من أجل الحصول على النقاط؛ لأنهم في موقف صعب في الدوري، وهناك العديد من المباريات التي كانوا يستحقون فيها الفوز".

وشدد: "سنبذل قصارى جهدنا وسنقاتل لآخر دقيقة من أجل تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث".

وبشأن رحيله عن برشلونة، قال تشافي: "أعتقد أنني أوضحت ذلك جيدًا، لن يتغير شيء، وأرى أن القرار صحيح، وأعتقد أن النادي كان بحاجة إلى هذا التغيير".

تشافي يكشف موقف رافينيا من المشاركة أمام غرناطة

وبسؤاله عن موقف رافينيا من المشاركة أمام غرناطة، قال تشافي: "إنه بحال جيدة الآن، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الغد أمام غرناطة".

وعن حراسة مرمى برشلونة، أجاب: "مارك أندريه تير شتيجن مهم لنا، وحارسًا أساسيًا للفريق، وسعيد بمستوي ايناكي وما قدمه في هذا المركز".

وأضاف: "أقترح على النادي تجديد عقد سيرجي روبيرتو، بالنسبة لي هو لاعب مهم للغاية".

كما تطرق للحديث عن قانون البطاقة الزرقاء، قائلًا: "يبدو لي أنه يجب تجربتها واختبارها، إنهم يبلون بلاءً حسنًا في تجربة الأشياء وهذا أمر جيد".

وبسؤاله عن مباراة ريال مدريد وجيرونا، قال تشافي: "ما نفكر فيه هو الفوز في مباراة الغد، هذا أفضل أمر بالنسبة لنا".

واختتم تشافي تصريحاته، قائلًا: "نتمنى ألّا نخسر أو نفقد أي نقاط أمام فياريال، سنكون منتبهين".

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ترتيب برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

ويوجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يوجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير" برصيد 12 نقطة.

تشافي برشلونة غرناطة رافينيا الدوري الاسباني الليجا

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