رومانو يكشف حقيقة اقتراب أنطونيو كونتى من تدريب برشلونة

لا يزال الحديث مستمرًا حول هوية المدرب الجديد لفريق برشلونة الإسباني، بعدما قرر تشافي هيرنانديز الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وتردد اسم أنطونيو كونتي، المدرب السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بأنه مُرشح لتدريب فريق برشلونة خلفًا لـ تشافي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن وكلاء كونتي عرضوا خدماته على إدارة برشلونة، مؤكدة أن المدرب أيضًا سيكون منفتحًا على الاستماع إلى العرض الذي سيقدمه النادي الكتالوني في حال الاهتمام بالتعاقد معه.

حقيقة عرض أنطونيو كونتي خدماته على برشلونة لتدريب الفريق

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن كل ما تردد ليس صحيحًا، مؤكدًا أن أنطونيو كونتي لم يعرض خدماته على برشلونة.

وأكد "رومانو"، أنه لا يوجد أي مفاوضات بين إدارة برشلونة وكونتي في الوقت الحالي، كذلك لا يوجد تياجو موتا على طاولة المرشحين لخلافة تشافي.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025، لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك عقب هزيمة برشلونة أمام فياريال بنتيجة 3-5، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس كامبونيس"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني، فيما فاز الفريق الكتالوني في الجولة 23 على نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، على ملعب الأخير في المباراة التي شهدت طرد لاعب البارسا فيتور روكي في الدقيقة 72.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أنطونيو كونتي لا يتولى تدريب أي فريق في الوقت الحالي، بعد رحيله عن منصبه من تدريب توتنهام في مارس 2023.

وسبق لـ كونتي تدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل: يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى تدريبه منتخب إيطاليا لمدة عامين.