الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديكو يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع مورينيو أو جوارديولا لخلافة تشافي

تشافي وجوارديولا
تشافي وجوارديولا ومورينيو

تحدث البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، عن الصفقات الجديدة المحتملة للنادي، بجانب هوية المدرب الجديد خلفًا لـ تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك عقب هزيمة برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس كامبونيس"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

صفقات برشلونة المحتملة في الصيف المقبل

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات ديكو نقلًا على قناة "Esport3" الكتالونية.

وتم توجيه سؤال إلى ديكو عن إمكانية بيع بعض اللاعبين من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ليرد قائلًا: "هدفنا تحسين وتطوير الفريق، من خلال إبرام صفقات قوية والتعاقد مع لاعبين مميزين إضافيين، وليس بيع نجوم الفريق".

وأوضح: "من الخطأ أن نقوم ببيع رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج من أجل التعاقد مع أي لاعب آخر، حتى وإن كان كيليان مبابي".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، ولكنه رفض تجديد عقده، من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر بالمجان.

وعن موقف النادي تجاه الثنائي جواو كانسيلو وفيليكس، قال ديكو: "وجودهما أعطى الفريق توازنًا دفاعيًا وهجوميًا، لقد نجحا في حسم العديد من المباريات".

وتابع: "تشافي كان يفتقد لاعبًا في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد رحيل عثمان ديمبلي بسبب الشرط الجزائي، بجانب رغبة أنسو فاتي في الرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر".

وعن الاهتمام بضم أليكس جارسيا من جيرونا، أجاب ديكو: "لقد أبدى تشافي إعجابه علنًا بقدرات اللاعب، ولكن من الصعب ضمه في الميركاتو الشتوي، لذلك سنرى ماذا سيحدث حتى نهاية الموسم، في ظل انتهاء عقده في يونيو 2026 مع جيرونا".

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حديث عن المدرب الجديد لنادي برشلونة

كما تطرق ديكو للحديث عن مدرب برشلونة الجديدة خلفًا لـ تشافي، قائلًا: "رافائيل ماركيز؟ إنه مدرب شاب ويقدّم أداءًا جيدًا مع فريق الرديف، ولكنه لا ينوي أن يكون مدرب الفريق الأول في الوقت الحالي".

وعن شائعات احتمالية التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، قال ديكو: "إنه صديقي، ولكني لم أتحدث معه منذ فترة طويلة".

وعن إمكانية عودة بيب جوارديولا، أجاب ديكو: "بيب مدرب عظيم، الجميع يتفق على هذا، إنه أفضل مدرب للفريق عبر التاريخ دون شك".

وواصل: "ولكننا لم نتحدث مع أي مدرب حتى الآن؛ لأن حديثنا مع أي مدرب قد يكون به قلة احترام للآخرين ولنا".

وعن رأيه في الموسم الحالي، قال ديكو: "لا يزال لدينا أملًا في المنافسة على لقب البطولات المتاحة حاليًا".

وأكمل: "لقد تأهلنا  إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ونأمل في التتويج بلقب الدوري الإسباني رغم تعثرنا قليلًا".

واختتم ديكو تصريحاته، قائلًا: "أعتقد أنه علينا منح تشافي الوقت المتبقي؛ لأنه حقق البطولة من قبل، دعونا لا نستبق الأحداث وننتظر حتى نهاية الموسم".

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