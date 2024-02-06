ديكو يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع يورجن كلوب خليفة لتشافي

كشف البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن موقف إدارة النادي من التعاقد مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الانجليزي، لخلافة تشافي هيرنانديز.

وسبق أن أكد تشافي هيرنانديز رحيله عن منصب المدير الفني لبرشلونة بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه أيضًا يورجن كلوب.

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة لا فانجارديا الإسبانية: "يورجن كلوب مدرب عظيم ولكنني أعتقد أنه الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن ذلك الأمر".

وتولى تشافي هيرنانديز مهمة تدريب فريق برشلونة بداية من 6 نوفمبر 2021، وقاد الفريق في 218 مباراة حقق خلالها الفوز في 143 مباراة وتعادل في 33 وخسر 42.

وأضاف ديكو: "المدرب الجديد سيريد إجراء تغييرات ولكن يجب في البداية شرح الأفكار والمشروع له، هناك العديد من الخيارات المتاحة".

يوجن كلوب بدأ مسيرته التدريبية في منصب المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت في صيف 1987 واستمر مع النادي حتى يونيو 1988، ثم تولى تدريب نادي ماينز في شتاء 2001 واستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2008، ثم انتقل لتدريب فريق بروسيا دورتموند الألماني وقاد الفريق حتى صيف 2015 قبل أن ينتقل لتدريب ليفربول في صيف 2018 وبعقد ممتد حتى صيف 2026.

ونجح يورجن كلوب في تحقيق لقب الدوري الانجليزي وإعادته لليفربول بعد غياب استمر 30 عامًا بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الانجليزي والدرع الخيرية مرة واحدة، كما حقق جائزة أفضل مدرب في العالممرتين في موسمي 2018-2019، و2019-2020.

وقاد يورجن كلوب فريق ليفربول منذ توليه مسئولية تدريب الفريق في صيف 2016 في 467 مباراة وحقق الفوز في 290 مباراة وتعادل في 96 وخسر 81.