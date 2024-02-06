أوسيمين يتخلف عن السفر رفقة منتخب نيجيريا لمواجهة جنوب إفريقيا

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، بمنتخب نيجيريا في مباراة جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل.

ويلتقي المنتخب النيجيري نظيره جنوب إفريقيا في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا، غدًا في السابعة مساءً.

وذكر الاتحاد النيجيري في بيان رسمي: أعضاء المنتخب النيجيري سافروا إلى أبيدجان في العاشرة صباحًا ولكن أوسيمين لم يسافر معهم بسبب معاناته من آلام في المعدة.

وتأهل المنتخب النيجيري للدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على نظيره الأنجولي في مباراة ربع النهائي بهدف دون رد.

وأضاف البيان: “تم وضع أوسيمين تحت الملاحظة من الفريق الطبي، مع تواجد فرد من أعضاء الجهاز معه في أبيدجان، وإذا تعافى سينضم للبعثة اليوم”.

ويلتقي الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا الفائز من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، والتي تقام في العاشرة مساء الغد، بالمباراة النهائية للبطولة يوم 11 فبراير على ملعب الحسن واتارا في العاشرة مساءً.