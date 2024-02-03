رافينيا يقترب من الرحيل عن برشلونة بسبب هذا اللاعب

تحوم الشكوك حول مصير النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم "رافينيا" بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، في ظل عدم اقتناع مسئولي النادي بما يقدمه، وعدم مشاركته بشكل منتظم، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

برشلونة يُفضل الاعتماد على لامين يامال بدلًا من رافينيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يُخطط للاستغناء عن خدمات رافينيا، والاستفادة منه ماديًا في الصيف المقبل.

وشارك رافينيا في 20 مباراة بعدد دقائق 993 دقيقة رفقة برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة ينوي الاعتماد على خدمات الشاب الصاعد لامين يامال، الذي قدّم أداءً مميزًا مع الفريق، حيث شارك في 31 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها ثلاث أهداف وصنع 5 لزملائه.

ويرى مسئولو برشلونة أنه يمكن الاعتماد على يامين لامال، صاحب الـ16 عامًا، في المستقبل، نظرًا لصغر سنه وقدرته على التطور بشكل أكبر.

في المقابل، يريد رافينيا الاستمرار في قلعة "كامب نو"، ولكن في حال تلقيه عرضًا مناسبًا من الدوري الإنجليزي أو السعودي، فإن إدارة نادي برشلونة ستوافق بدون تردد.

ويُعد رافينيا محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، وعلى رأسها نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي قدّم عرضًا يبلغ قيمته 60 مليون يورو في صيف 2023 الماضي، بالإضافة إلى الهلال السعودي، ولكنه لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن.

وكان رافينيا، صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وبعقد يمتد حتى يونيو 2027.

يذكر أن تشافي هيرنانديز قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.