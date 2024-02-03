السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رافينيا يقترب من الرحيل عن برشلونة بسبب هذا اللاعب

رافينيا
رافينيا

تحوم الشكوك حول مصير النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم "رافينيا" بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، في ظل عدم اقتناع مسئولي النادي بما يقدمه، وعدم مشاركته بشكل منتظم، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

برشلونة يُفضل الاعتماد على لامين يامال بدلًا من رافينيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يُخطط للاستغناء عن خدمات رافينيا، والاستفادة منه ماديًا في الصيف المقبل.

وشارك رافينيا في 20 مباراة بعدد دقائق 993 دقيقة رفقة برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة ينوي الاعتماد على خدمات الشاب الصاعد لامين يامال، الذي قدّم أداءً مميزًا مع الفريق، حيث شارك في 31 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها ثلاث أهداف وصنع 5 لزملائه.

ويرى مسئولو برشلونة أنه يمكن الاعتماد على يامين لامال، صاحب الـ16 عامًا، في المستقبل، نظرًا لصغر سنه وقدرته على التطور بشكل أكبر.

txt

برشلونة يحسم موقفه بشأن جواو كانسيلو وفيليكس

txt

أوسيمين يعلق على تأهل نيجيريا إلى نصف نهائى أمم إفريقيا

 

في المقابل، يريد رافينيا الاستمرار في قلعة "كامب نو"، ولكن في حال تلقيه عرضًا مناسبًا من الدوري الإنجليزي أو السعودي، فإن إدارة نادي برشلونة ستوافق بدون تردد.

ويُعد رافينيا محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، وعلى رأسها نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي قدّم عرضًا يبلغ قيمته 60 مليون يورو في صيف 2023 الماضي، بالإضافة إلى الهلال السعودي، ولكنه لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن.

وكان رافينيا، صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وبعقد يمتد حتى يونيو 2027.

يذكر أن تشافي هيرنانديز قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

برشلونة رافينيا لامين يامال الميركاتو الصيفي يامال تشافي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست