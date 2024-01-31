برشلونة ينتصر على أوساسونا بهدف فيتور روكى بالدورى الإسبانى

انتصر برشلونة على ضيفه أوساسونا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإسباني، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

ولم ينجح لاعبو أوساسونا في تهديد مرمى برشلونة بأي فرصة طوال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وسدد لاعبو برشلونة كرة واحدة على المرمى من 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، فيما لم يسدد لاعبو أوساسونا أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة خرجت من الملعب.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق أوساسونا.

واستمر استحواذ لاعبي برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وتطور أدائهم الهجومي، فيما استمر فريق اوساسونا على نفس النهج الهجومي الذي قدمه في الشوط الأول.

وسجل فيتور روكي هدف برشلونة الوحيد في المباراة بالدقيقة 63 بعد دقيقة واحدة من مشاركته بديلًا في المباراة بصناعة من زميله جواو كانسيلو.

وتلقى أوناي جارسيا، لاعب فريق أوساسونا البطاقة الصفراء الثانية بعد بطاقة أولى تلقاها في الدقيقة 16، ثم البطاقة الحمراء والطرد من الملعب في الدقيقة 67.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي برشلونة لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة لتأمين الانتصار خلال الدقائق التالية من عمر المباراة.

وسدد لاعبو برشلونة 4 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل تسديدة من 9 محاولات لفريق أوساسونا وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق أوساسونا.

ورفع برشلونة رصيده لـ47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الـ12.