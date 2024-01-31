ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيواجه أوساسونا، ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإسباني.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جوليس كوندي، باو كوبارسي.

وسط الملعب: إلكاي جوندوجان، فرانكي دي يونج، بيدري.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كوشين، أوناي، فورت، مارتن كاسادو، أسترالاجا، أندرياس كريستنسن، فيرمين لوبيز، روميو، فيتور روكي.

ويتطلع فريق برشلونة لاستعادة الانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة القوية التي تلقاها في مباراة الجولة الماضية أمام فريق فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، من أجل استعادة توازنه والعمل على الدخول مجددًا في المنافسة على صدارة الدوري والتي ابتعد عنها بسبب فقدانه النقاط.

فيما يرغب فريق أوساسونا في الانتقام من الهزيمة التي تلقاها على يد برشلونة في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة السوبر الإسباني وتحقيق الفوز لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب والابتعاد عن مؤخرة الجدول.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد44 نقطة، مقابل 26 نقطة يملكها فريق أوساسونا في المركز الـ12 بالجدول.

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة جواو فيليكس

وأعلن برشلونة في بيان رسمي نشره أمس عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله إصابة البرتغالي جواو فيليكس، في الكاحل الأيمن.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله تعرض فيليكس للإصابة بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل الأيمن، مشيرًا إلى أن الإصابة منخفضة وسيتم الإعلان عن التطورات أولًا بأول.

ويلعب جواو فيليكس ضمن صفوف برشلونة منذ انتقاله معارًا من نادي أتلتيكو مدريد، مطلع الموسم الجاري بعقد لمدة موسم ويتضمن شرطًا للشراء في نهاية الإعارة.