برشلونة يعلن رسميًا إصابة جواو فيليكس بالتواء فى الكاحل

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، خلال مشاركته في مران اليوم.

ولعب جواو فيلكيس 28 مباراة بقميص برشلونة من بداية الموسم الجاري، وسجل 7 أهداف وصنع 5 لزملائه.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله تعرض فيليكس للإصابة بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل الأيمن، مشيرًا إلى أن الإصابة منخفضة وسيتم الإعلان عن التطورات أولًا بأول.



ويلعب جواو فيليكس ضمن صفوف برشلونة منذ انتقاله معارًا من نادي أتلتيكو مدريد، مطلع الموسم الجاري بعقد لمدة موسم ويتضمن شرطًا للشراء في نهاية الإعارة.

وبدأ جواو فيليكس مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بورتو البرتغالي وانتقل لفريق تحت 15 عامًا بالنادي في صيف 2012، ثم انتقل لفريق بادروينسي تحت 17 عامًا في صيف 2014 وانتقل منه لنادي بنفيكا بنفس المرحلة العمرية في صيف 2015 ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2016 قبل أن ينتقل لفريق الرديف بالنادي في ديسمبر 2017 ومنه للفريق الأول في صيف 2018 ولعب لمدة موسم قبل أن ينضم لأتلتيكو مدريد ولعب له 3 سنوات ونصف قبل الانضمام لتشيلسي معارًا لمدة 6 أشهر ثم عاد للنادي الإسباني في صيف 2023 قبل أن ينتقل لبرشلونة مطلع الموسم الجاري.

