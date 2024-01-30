الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: راكيتيتش يجتاز الفحص الطبى قبل الانضمام إلى الشباب السعودى

راكيتيتش
راكيتيتش

اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق إشبيلية الإسباني، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب راكيتيتش ضمن صفوف نادي إشبيلية منذ رحيله عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن إيفان راكيتيتش، لاعب فريق إشبيلية الإسباني، وقع على وثيقة إنهاء عقده مع النادي الأندلسي، تمهيدا للانتقال لصفوف الشباب السعودي.

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك راكيتيتش في 27 مباراة مع إشبيلية وسجل هدفين وصنع 4 لزملائه.

وأفاد رومانو أن راكيتيتش أكمل الفحص الطبي وبات على بعد خطوات قليلة من الانضمام للدوري السعودي.

وبدأ راكيتيتش مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بازل السويسري وتدرج بالمراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2005، ولعب موسمين مع النادي قبل أن ينتقل لفريق شالكة الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2007، ولعب مع النادي 3 مواسم ونصف ثم انضم لإشبيلية الإسباني في شتاء 2011 ثم انضم لبرشلونة في صيف 2014 ولعب 6 سنوات مع النادي الكتالوني قبل أن ينتقل لإشبيلية.

إيفان راكيتيتش اشبيلية الانتقالات الشتوية راكيتيتش الشباب السعودي

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