الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند بديلًا وألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتيث ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بيرنلي، ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس النرويجي إرلينج هالاند على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم، فيما يقود زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهجوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون موراليس.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، ناثان آكي، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، ماتياس نونيز، فيل فودين.

الهجوم: كيفن دي بروين، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كيفن أورتيجا مورينو، كيل والكر، روبن دياز، ماتيو كوفاسيتش، سرجيو جوميز، أوسكار بوب، جاك جريليتش، بيرناردو سيلفا، إرلينج هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الاستمرار في رحلة الدفاع عن لقبه، وتقليص فارق النقاط للعودة مرة أخرى للمنافسة على لقب البريميرليج، خاصة بعدما تخلى عن المنافسة على الصدارة لصالح أرسنال وليفربول واللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب.

فيما يأمل فريق بيرنلي في تحقيق مفاجأة كبرى وحصد الفوز لرفع الروح المعنوية للاعبيه بالفوز على السيتي، ومواصلة المنافسة على الهروب من الصراع على مناطق الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة، مقابل 12 نقطة لفريق بيرنلي يحتل بها المركز قبل الأخير في الدوري.

جوارديولا مانشستر سيتى بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز هالاند ألفاريز

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