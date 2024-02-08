النصر يتحدى الهلال فى كأس موسم الرياض 2024

يلتقي فريق النصر السعودي نظيره الهلال في "ديربي الرياض"، على ملعب "المملكة أرينا"، في نهائي الدورة الودية بالرياض 2024.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية بين النصر والهلال في نهائي كأس موسم الرياض، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد موسم كأس الرياض 2024 في نسخته الأولى مشاركة ثلاثة أندية، هي: الهلال، النصر وإنتر ميامي الأمريكي.

النصر يتحدى الهلال وديًا في كأس موسم الرياض

ويسعى فريق النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، لمواصلة نغمة الانتصارات، أو التعادل على الأقل من أجل الفوز بلقب النسخة الأولى كأس موسم الرياض.

وكان فريق النصر، تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، قد حقق فوزًا سحقًا أمام إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسداسية نظيفة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

في المقابل، يرغب فريق الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، أيضًا في تحقيق الانتصار في ثالث مباراة تُقام بالمسابقة الودية، ولا بديل عن ذلك من أجل التتويج بكأس موسم الرياض.

وكان فريق الهلال قد تغلّب على إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية من كأس موسم الرياض بنتيجة 4-3.

تاريخ مواجهات النصر والهلال

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين، فتقابلا في 190 مباراة سواء كانت رسمية أو ودية، حقق خلالها النصر الفوز في 64 مواجهة، مقابل 77 انتصارًا، بينما تعادلا في 49 لقاء.