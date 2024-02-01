في غياب رونالدو ومشاركة لـ ميسي.. النصر السعودي يسحق إنتر ميامي بسداسية في كأس موسم الرياض

سحق فريق النصر السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار كأس موسم الرياض.

سجل سداسية فريق النصر كلا من أوتافيو وتاليسكا "هاتريك" وإيمريك لابورت ومحمد مران في الدقائق 3 و10 و12 و51 و68 و73.

وظل ليونيل ميسي جليسًا على الدكة حتى الدقيقة 83 نتيجة إصابته في مباراة الهلال السعودي السابقة ليقرر الجهاز الفني الدفع به في المباراة ليتلقى تحية الجماهير الحاضرة.

كما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب الإصابة.

ولم يقدم الفريق الأمريكي أي شيء خلال أحداث المباراة حيث استنفذ قوته في مباراة الهلال التي فاز فيها الفريق السعودي بنتيجة 4-3.