الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في غياب رونالدو ومشاركة لـ ميسي.. النصر السعودي يسحق إنتر ميامي بسداسية في كأس موسم الرياض

النصر السعودي
النصر السعودي

سحق فريق النصر السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار كأس موسم الرياض.

سجل سداسية فريق النصر كلا من أوتافيو وتاليسكا "هاتريك" وإيمريك لابورت ومحمد مران في الدقائق 3 و10 و12 و51 و68 و73.

وظل ليونيل ميسي جليسًا على الدكة حتى الدقيقة 83 نتيجة إصابته في مباراة الهلال السعودي السابقة ليقرر الجهاز الفني الدفع به في المباراة ليتلقى تحية الجماهير الحاضرة.

كما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب الإصابة.

ولم يقدم الفريق الأمريكي أي شيء خلال أحداث المباراة حيث استنفذ قوته في مباراة الهلال التي فاز فيها الفريق السعودي بنتيجة 4-3.

النصر السعودي إنتر ميامي الأمريكي كأس موسم الرياض أخبار كريستيانو رونالدو ليونيل ميسى

مواد متعلقة

بدون رونالدو.. النصر السعودى يعلن تشكيل مباراة إنتر ميامى فى كأس موسم الرياض

بمشاركة ميسي.. الهلال يتفوق على إنتر ميامي برباعية في كأس موسم الرياض

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات للشئون الإدارية والمالية فى وزارة البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟