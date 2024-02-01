الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بدون رونالدو.. النصر السعودى يعلن تشكيل مباراة إنتر ميامى فى كأس موسم الرياض

النصر السعودي
النصر السعودي

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام إنتر ميامي الأمريكي ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

ويغيب عن مباراة اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة، حيث يعاني من تمزق في عضلة الساق.

ويأتي خبر غياب رونالدو عن صفوف النصر أمام إنتر ميامي بمثابة الصدمة لمتابعي المباراة، إذ انتظر الجميع مواجهة رونالدو ضد ميسي التاريخية.

وجاء تشكيل النصر السعودي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: اندرسون تاليسكا - عبد العزيز العليوة - محمد مران.

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لويس كاسترو النصر السعودي إنتر ميامي كأس موسم الرياض أخبار كريستيانو رونالدو

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