أنشيلوتى يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد ويرد على تصريحات تشافى

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ونارية أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيكو: "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة وقوية للغاية، إنهم فريق مميز وعظيم".

وتابع: "من الجيد أننا سنلعب على أرضنا، البرنابيو سيساعدنا في الديربي".

وأضاف: "ستكون المرة الثالثة التي نواجه فيها بعضنا البعض في وقت قصير، لقد كانوا دائمًا تنافسيين ومتساوين ومذهلين، ومباراة الغد ستكون كذلك".

وعن إمكانية حسم بطولة الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي: "لم يتم حسم الأمور حتى الآن، ولكننا سنقاتل حتى النهاية لحصد اللقب، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا".

أنشيلوتي يرد على اتهامات تشافي وخوان لابورتا

وعن اتهامات تشافي وخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قال أنشيلوتي: "أنا محترف، لذلك لا أريد أن أنحدر إلى هذا المستوى، احترامًا لكرة القدم الإسبانية".

وشهدت الأيام الماضية وجود حملة قوية من قِبل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمدرب تشافي هيرنانديز، ضد نادي ريال مدريد.

وأدلى تشافي ولابورتا بتصريحات سابقة، أكدا خلالها أن قناة ريال مدريد تعرض أخطاء الحكام، وبالتالي هناك إرهاب لهم.

وبسؤاله ما إذا كانت مباراة ديربي مدريد أفضل من الكلاسيكو، أجاب أنشيلوتي: "كلاهما مباريات قوية وفيها الكثير من الندية، أتلتيكو مدريد وبرشلونة أقوياء ويمتلكان كل شيء، الجودة والتنظيم، والمستوى مرتفع للغاية أيضًا".

ترتيب الريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني

يتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

بينما يوجد فريق أتلتيكو مدريد، حاليًا، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.

ويُعد "ديربي العاصمة مدريد" من أشهر مباريات الديربي في إسبانيا، والتي تجمع بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؛ نظرًا لأنها تتسم بالكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.