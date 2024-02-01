ريال مديد يحسم موقفه بشأن تجديد عقد لوكا مودريتش

يحوم الغموض حول مصير النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مع اقتراب انتهاء عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الكرواتي، صاحب الـ38 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024 المقبل.

ريال مدريد يحسم موقفه من تجديد عقد لوكا مودريتش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر عدم تجديد عقد مودريتش، لذلك سيتعيّن عليه البحث عن نادٍ آخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مودريتش يعلم أيضًا أن إدارة ريال مدريد لن تُجدد عقده، في ظل تراجع دوره بشكل كبير رفقة ناديه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مودريتش شارك أساسيًا في المباريات التي كان يُعاني منها الفريق من إصابات اللاعبين، مثل إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني.

ماذا قدم لوكا مودريتش مع ريال مدريد؟

وشارك مودريتش في 24 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات خلال الموسم الجاري 2023-2024، بواقع 16 مباراة في الدوري الإسباني، و5 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني، ومباراة في كأس ملك إسبانيا.

وكان لوكا مودريتش قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2013، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو.

وبشكل عام، شارك مودريتش مع ريال مدريد في 512 مباراة، سجل خلالهم 38 هدفًا، وقدم 83 تمريرة حاسمة، وتوّج مع الميرنجي بكافة الألقاب الممكنة.

وعلى الصعيد الشخصي، فقد توّج مودريتش بجائزة الكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2018.

موعد مباراة ريال مدريد المقبة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بعد خوض 21 جولة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، علمًا بأنه خاض 22 جولة من المسابقة حتى الآن.