ريال مدريد يثير الغموض بفيديو تشويقي.. وصحف إسبانية تكشف السر

أثار نادي ريال مدريد الإسباني الغموض، بعدما نشر فيديو عبر حسابه، والتي بدت وكأنها صفقة جديدة.

ريال مدريد يثير الغموض بفيديو تشويقي

ونشر نادي ريال مدريد فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، معلّقًا عليها أنه سيتم تقديم الحدث الجديد غدًا الجمعة، الموافق 2 فبراير، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

من جانبها، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذه الصفقة ليس التعاقد مع لاعب كرة القدم، ولكنها صفقة تجارية بالتعاقد مع شركة "HB"، الراعي الرسمي الجديد لنادي ريال مدريد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن هذه الصفقة ستجعل ريال مدريد يربح ملايين الدولارات.

وهو ما أكدته صحيفة "آس" الإسبانية أيضًا، إذ أفادت أنه من المتوقع أن يكسب ريال مدريد مليار يورو في الموسم الواحد، بدءًا من الموسم المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد المقبة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بعد خوض 21 جولة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، علمًا بأنه خاض 22 جولة من المسابقة حتى الآن.