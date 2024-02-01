مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-2-2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-2-2024 في الدوريات والكؤوس والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، ومباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة المصري ضد بيراميدز في كأس الرابطة المصرية.

كذلك تشهد مباريات اليوم، مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، والتي ستشهد مواجهة نارية مرتقبة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد سموحة في كأس الرابطة المصرية: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports HD.

- مباراة المصري ضد بيراميدز في كأس الرابطة المصرية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة خيتافي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وست هام يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، beIN Sports HD 2.

- مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي: في الساعة الساعة العاشرة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة

- مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD وقناة SSC5 HD.