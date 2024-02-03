موعد مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2024 في دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، رغم توديع المنتخب الوطني منافسات المسابقة.

وتشهد مباريات اليوم، مباراتي مالي ضد كوت ديفوار، بجانب مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

موعد مباريات اليوم دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023

وتأتي موعد مباريات اليوم في دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم، على النحو التالي:

- مباراة مالي ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max الناقل الحصري الوحيد لمباريات المسابقة القارية.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

• تردد قناة beIN Sports MAX

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 1

التردد: 12604 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 2

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

تستضيف دولة المغرب منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025، حسب ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق.

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