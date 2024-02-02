الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب كوت ديفوار يتحدث عن مواجهة الأفيال أمام مالي بـ"كان 2023"

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

كشف إيمرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، آخر استعدادات الأفيال للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مالي، بكأس الأمم الإفريقية “كان 2023”. 

موعد مباراة كوت ديفوار ومالي بأمم إفريقيا “كان 2023”

من المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب مالي، في تمام السابعة مساء غد السبت الموافق 2 فبراير الجاري، على ملعب السلام، في إطار مباريات ربع نهائي "كان 2023".

مدرب كوت ديفوار يطلب الجماهير بالتواجد أمام منتخب مالي

وقال فاي، على هامش المؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة: "أطلب الجماهير أن تتواجد غدا بكثافة، نحن في أشد الاحتياج لهما، فهم سلاحنا أمام منتخب مالي".

وأضاف: "سنواجه خصم قوي للغاية يتطور أداء لاعبيه بشكل مستمر، أعدينا جميع السيناريوهات للتعامل مع المباراة، نعرف جيدا نقاط القوة التي يمتلكها المنافس".

وأردف مدرب الأفيال: "وضعنا الخطة المناسبة للتعامل معها، يجب علينا أيضا استغلال نقاط الضعف لديهم، هدفنا الوصول لأبعد دور ممكن في البطولة، لما لا؟.

وشدد:" طموحتنا أكبر بكثير من التوقف عند هذا الدور، سنواصل العمل بكل جدية وقوة كما سنحافظ على هذه الروح المعنوية بين اللاعبين، قطعنا شوطًا طويلًا نحو الهدف المطلوب".

وواصل فاي:" لا يمكن القول أننا ضمن المرشحين لحصد اللقب، لكن يجب على اللاعبين التواضع حتى نهاية المشوار، فربما تكون كلمة السر في التتويج بالبطولة".

وأختتم قائلا:" أنا ليس ساحرا وإلا أمتلك عصا موسى، أنا مدرب شاب خلق دوافع وحوافز جديدة للاعبين، خاصة بعد كارثة غينيا الأستوائية بدور المجموعات".

كوت ديفوار يطيح بحامل اللقب 

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب كوت ديفوار، قد أطاح بالمنتخب السنغالي، حامل لقب النسخة الماضية من دور الـ16، عن طريق ضربات الجزاء 5/4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وكان منافسات "كان 2023"، قد انطلقت يوم 13 يناير الماضي بدولة كوت ديفوار، وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير الجاري، بإقامة المباراة النهائية من العرس القاري.

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