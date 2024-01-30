الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعب كوت ديفوار يعلق على تأهل الأفيال لربع نهائي "كان 2023"

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

علّق جان ميشيل سيري، لاعب وسط منتخب كوت ديفوار على تأهل الأفيال لدور الـ8، ببطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

جان سيري: الإصرار والعزيمة كلمة السر في تأهلنا 

وقال سيري، في تصريحات للموقع الرسمي لـ"كاف"، لم نبدأ المباراة بالشكل واللى الأداء المطلوب، عقب استقبالنا لهدف، اللاعبين تعهده على العودة سريعا".

أضاف:"إيميرس فاييه، المدير الفني المؤقت للفريق، طلب مننا بين شوطي مباراة السنغال، الهدوء والتركيز حتى نستطيع إدراك التعادل ومن ثم خطف التأهل".

وواصل لاعب منتخب الأفيال: "كما شدد على أهمية استغلال انصاف الفرص وترجمتها لأهداف، خاصة لو كانت في الأدوار الأقصائية أو النهائية".

وأكمل: "كلام المدير الفني معنا، كانت بمثابة مفعول السحر، وهو ما اعطينا دفعة معنوية هائلة، حتى تمكن من إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة".

وأردف سيري:"حاولنا قد المستطاع إنهاء المباراة في الوقت الإضافي، وعدم الانتظار إلى ضربات الجزاء، التي ليس لها أمان".

وأختتم قائلاً:"قبل المباراة رفضت الحديث عن الماضي، المهم نتأهل إلى ربع النهائي، وهو ما حدث بالفعل، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

ونجح منتخب كوت ديفوار في خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويواجه منتخب الأفيال في دور ربع نهائي "كان 2023" الفائز من مواجهة منتخبي مالي أو بوركينا فاسو، التي تقام في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك السبت المقبل الموافق 3 فبراير الجاري.

كانت منافسات النسخة الـ34 من "كان 2023"، التي تستضيفها كوت ديفوار، قد انطلقت يوم 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير المقبل.

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