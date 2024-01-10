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رياضة

بمشاركة منتخب مصر.. موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أيام قليلة للغاية، كاد تعد على أصابع الأيدى الوحيدة، باءتت تفصلنا عن موعد الافتتاح الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في دولة كوت ديفوار 2023، وهو ما جعلها محطة أنظار، كافة عمليات البحث مؤخرا على محركات جوجل، لجميع عشاق الساحرة المستديرة والقارة السمراء بصفة خاصة.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

ويأتي ذلك، بسبب تواجد المنتخب الوطني الأول في الحدث القاري، فهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات حصد الأميرة السمراء برصيد 7 ألقاب، يلي الكاميرون 5 وغانا 4 ونيجيريا 3.

من المقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في دولة كوت ديفوار، السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري وتستمر فعاليات المونديال القاري حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وتفتتح منافسات "كان 2023"، بإقامة المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي تجمع بين كوت ديفوار البلد المستضيف للحدث القاري مع منتخب غينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء السبت القادم، الموافق 13 يناير الجاري.

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القنوات الناقلة لمنافسات كان 2023

تنقل جميع منافسات وفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بداية من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من المونديال القاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع فعاليات المونديال القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

مجموعات كان 2023

  • المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال، وغينيا بيساو وغينيا الأستوائية ونيجيريا.
  • المجموعة الثانية.. مصر وغانا، والرأس الأخضر وموزمبيق.
  • المجموعة الثالثة.. السنغال والكاميرون، وغينيا وجامبيا.
  • المجموعة الرابعة.. الجزائر وموريتانيا، وأنجولا وبوركينا فاسو.
  • المجموعة الخامسة.. تونس ومالي، وجنوب إفريقيا ونامبييا.
  • المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وكان المنتخب السنغالي، نجح في التتويج بالنجمة الأولى له تاريخيا بأمم إفريقيا، خلال النسخة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون يناير "2022"، وذلك على حساب المنتخب الوطني الأول، عن طريق ضربات الجزاء (4/2).

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