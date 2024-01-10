الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

فراعنة الكان "10".. هاني رمزي نجم مونديال 1990 وبطولة الأمم الإفريقية 1998

هاني رمزي
هاني رمزي

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

هاني رمزي واحد من اللاعبين المصريين الذين يملكون مسيرة احترافية هائلة وكان أول لاعب مصري يلعب في الدوري الألماني كما حقق إنجازات مع منتخب مصر منها المشاركة في كأس العالم 1990 والفوز ببطولة الأمم الإفريقية عام 1998.

هاني جودة رمزي مواليد 10 مارس 1969 بحي عابدين في القاهرة وبدأ ممارسة كرة القدم وهو في سن العاشرة وشاهده وقتها كشاف نادي الترسانة وحاول إقناعه بالانضمام للنادي ولكن والده رفض بشدة وذهب به إلى الأهلي وهناك شاهده مصطفى يكن وقرر ضمه للقلعة الحمراء.

أول مكافأة 10 آلاف جنيه 

بعد تألقه مع ناشئي النادي حصل هاني رمزي علي أول مكافأة في حياته نظير التوقيع للأهلي وكانت عشرة آلاف جنيه ثم تدرج في فرق الناشئين وانضم لمنتخب مصر للناشئين حتى أصبح قائدا للفريق الذي كان يتولى تدريبه الراحل أحمد رفعت.

رغم صغر سنه لفتت موهبة هاني رمزي الأنظار بشدة وانضم للفريق الأول بالأهلي وكان عمره لا يتجاوز 18 عامًا ونظرًا للتألق والنجومية التي وصل إليها في هذه السن الصغيرة قام الراحل محمود الجوهري بضمه لمنتخب مصر الذي كان يستعد لتصفيات كأس العالم 1990 والتي نجح منتخب مصر في اجتيازها بنجاح والتأهل للنهائيات.

هاني رمزي في مباراة انجلترا بمونديال 1990 

مونديال إيطاليا بداية مسيرة التألق

كان كأس العالم 1990 بإيطاليا هو مفتاح النجاح والشهرة لهاني رمزي الذي جذب أنظار سماسرة الأندية  الأوروبية ونجح نادي نيوشاتل السويسري ليصبح أصغر محترف مصري.

نجح هاني في أن يكون نجم فريق نيوشاتل رغم صغر سنه وأطلق عليه السويسريون لقب الصخرة لما يتمتع به من صلابة وقوة في مركز الليبرو وفي صيف 1994 انتقل إلى نادي فيردر بريمين الألماني مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات ليكون أغلى لاعب مصري إضافة لكونه الأول في الدوري الألماني.

بعد فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 انتقل هاني رمزي مع صديقه سمير كمونة من فيردر بريمين إلى كايزر سلاوترن وكان الفريق وقتها يحمل لقب بطل الدوري الألماني ونجح هاني رمزي في تسجيل 8 أهداف ليصبح المدافع الهداف.

هاني رمزي مع فيردر بريمن 

الإصابة تنهي تألقه في الدوري الألماني

وفي أبريل 2003 أصيب هاني رمزي بقطع في الرباط الصليبي جعله خارج التشكيلة الأساسية لأكثر من عامين حتى قارَبَ عقده مع كايزر سلاوترن على الانتهاء ما جعله يفكر في قبول عرض نادي الوحدة الإماراتي.

وفي 19 أكتوبر 2005 تعاقد رمزي رسميًا مع فريق ساربروكن الألماني لمدة 18 شهر ولكن لأسباب غير معروفة قرر هاني رمزي العودة إلى مصر وتولى منصب المدرب العام لفريق إنبي وكانت أول مباراة له مع الفريق أمام الأهلي  في كأس السوبر المصري.

خلال فترة إصابته حصل هانى رمزي حصل على شهادات تدريبية من ألمانيا وقد لعب دورًا صغيرًا مع أشبال نادي كايزر سلاوترن ولكنه سرعان ما ترك هذه الوظيفة ليشغل منصب المدرب العام لنادي انبي تحت قيادة المدرب الألماني راينر تسوبيل ولكن بسبب تراجع نتائج الفريق قررت إدارة النادي في أبريل 2007 استبدال تسوبيل برمزي حتى نهاية الموسم مهما كانت النتائج.

مع بداية الموسم الجديد 2007 – 2008 تعاقد إنبى مع مدرب بترول أسيوط السابق أنور سلامة ليعود هاني رمزي إلى منصب المدرب العام وفي سبتمبر 2008 تولى هاني رمزي منصب المدرب العام لمنتخب مصر تحت 20 سنة تحت قيادة المدرب التشيكى ميروسلاف سكوب قبل أن يصبح المدير الفني له بعد رحيل سكوب ثم تولى تدريب منتخب مصر الأوليمبي ونجح في قيادته للتأهل لدورة لندن الأوليمبية 2012 .

بعد رحلته مع المنتخب الأوليمبي اتجه لتدريب نادي ليرس البلجيكي موسم 2012 – 2013 ثم عاد للدوري المصري وتولى تدريب وادي دجلة موسم 2013 -2014 وفي فبراير 2014 أصبح المدير الفني لنادي دبي الإماراتي.

هاني رمزي مع منتخب مصر بطل أفريقيا عام 1998 
بطولة كأس الامم الافريقية هانى رمزى منتخب مصر الاهلى فيردر بريمين

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