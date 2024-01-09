الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

فراعنة الكان "8".. جمال عبدالحميد يقهر الإصابة ويقود مصر للقب الأفريقي 1986

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد

شهدت  بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

جمال عبد الحميد مواليد 24 نوفمبر 1957 وبدأ مشواره الكروي في مركز شباب عين الصيرة ثم تقدم عام 1976 للاختبارات بنادي 54 الحربي وهناك والتقطه شيكو الذي قدمه لعوضين مدرب أشبال الأهلي.

بعد ذلك بأقل من عام وبالتحديد يوم 24 أبريل 1977 خاض جمال عبد الحميد أول مباراة مع الفريق الأول للأهلي عندما لعب بديلاً لمحمود الخطيب في بداية الشوط الثاني أمام السكة الحديد في الدوري وسجل أول أهدافه مع الأهلي بعد نزوله بـ23 دقيقة فقط.

استمرت مسيرة جمال عبد الحميد مع الأهلى 6 سنوات شارك خلالها في 110 مباريات وسجل 33 هدفا منها 28 هدفا فى الدوري وثلاثة أهداف في بطولة كأس مصر وهدفين في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وفاز بالدوري خمس مرات أعوام 1977 و1979 و1980 و1981 و1982 وبطولة كأس مصر مرتين عامي 1978 و1982.

جمال عبد الحميد مع فريق الأهلي

إصابة خطيرة تعير مجرى حياته 

وفى عام  1982 تعرض جمال عبد الحميد إصابة خطيرة أثناء التدريب فى كرة مشتركة مع إكرامي حارس المرمى كانت سببا في استغناء الأهلي عنه بعدما اعتقد الجميع أنه لن يعود للعب كرة القدم.

بروح الإصرار التي اشتهر بها نجح جمال عبد الحميد في العودة للملاعب وفي عام 1983 قدم جمال عبد الحميد نفسه لمحمود أبو رجيل المدير الفني للزمالك وأكد له استعداده لارتداء الفانلة البيضاء بدون مقابل ليبدأ مرحلة جديدة من التألق وسجل 96 هدفا خلال 232 مباراة وحقق مع الزمالك 9 بطولات حيث فاز بالدوري أربع مرات أعوام 1984و 1988 و1992 و1993 وكأس مصر مرة واحدة عام 1988 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري ثلاث مرات أعوام 1984 و1986 و1993 والكأس الأفروآسيوي عام 1988 وفاز بلقب هداف الدوري موسم 1987 -1988.

العودة للمنتخب عن طريق الزمالك

ومن باب الزمالك عاد جمال عبد الحميد لمنتخب مصر وفاز معه ببطولة الأمم الأفريقية عام 1986 وفاز بلقب هداف البطولة الإفريقية عام 1988 وشارك في نهائيات كأس العالم 1990 وكان قائد المنتخب وخاض مع المنتخب 76 مباراة دولية سجل خلالها 21 هدفا.

يوم 14 يونيو 1993 أعلن جمال عبد الحميد اعتزاله كرة القدم بختام دوري موسم 1992-1993 واتجه لمجال التدريب ثم الإدارة.

جمال عبد الحميد في مباراة هولندا بمونديال 1990 
جمال عبد الحميد الزمالك منتخب مصر

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