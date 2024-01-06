أين تقام كأس أمم إفريقيا 2023؟

تنتظر جماهير كرة القدم في القارة السمراء، انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، في النسخة رقم 34 في تاريخ البطولة.

ويطمح منتخب مصر، لتحقيق اللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه، واستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2010.

أين تقام كأس الأمم الإفريقية 2023؟

ستقام منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وستقام مباريات البطولة، على ستة ملاعب هي:

الملعب الأوليمبي حسن واتارا، يسع 60 ألف متفرج

ملعب فيليكس أوفويه بواني، يسع 45 ألف متفرج

ملعب بواكي، يسع 40 ألف متفرج

ملعب كورهوجو، يسع 20 ألف متفرج

ملعب ياموسوكرو، يسع 20 ألف متفرج

ملعب سان بيدرو، يسع 20 ألف متفرج

مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا

المجموعة السادسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، وناميبيا