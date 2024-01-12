مدرب منتخب كوت ديفوار: نعد الشعب بالعمل على حصد لقب "كان 2023"

كشف جيان لويس جاسيت، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن آخر استعدادات الأفيال، لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد افتتاح "كان 2023"

من المقرر افتتاح فعاليات "كان 2023"، رسميًا، غدًا السبت الموافق 13 يناير الجاري في تمام العاشرة مساء، عندما يستضيف منتخب الأفيال "كوت ديفوار"، البلد المستضيف للعرس القاري، منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.

مدرب كوت ديفوار: جاهزون للمونديال القاري.. لا فرق بين فريق كبير وصغير

وقال جاسيت، على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع اللاعبين جاهزون وعلى أتم استعداد لانطلاق البطولة، نعلم أننا لن نكون في نزهة، سنواجه خصومًا أقوياء وعنيدين".

وأضاف: "أصبحت لا توجد فروق بين فريق كبير وآخرا صغير، نحترم جميع المنافسين، يجب علينا أن نتحلى بالثقة والصبر في مواجهة الضغوط الملقاة على عاتقنا، أمضينا أسبوعًا من التدرب".

وأردف مدرب الأفيال: "نعرف جيدًا رغبة الشعب الإيفواري بالكامل في حصد اللقب، ونعدهم بالعمل بكل قوة على تحقيق الهدف بلا تردد، لن ندير نقطة عرق واحدة".

وأكمل: "وظيفتي هي تحويل الضغط لشيء إيجابي وأعطي اللاعبين القوة والثقة، هناك منتخبات مرشحة للبطولة مثل السنغال حامل اللقب والمغرب رابع كأس العالم".

وشدد المدرب الفرنسي: "أنا مع المنتخب منذ 20 شهرًا فقط ولدينا طريقتنا في اللعب".

واختتم قائلًا: "التقرير الطبي للثنائي المصابي سيباستيان هاليري وسيمون أدينجرا، هو الذي سيحسم موقفهم من اللحاق بمواجهة الغد من عدمه".

ويقع منتخب كوت ديفوار، في المجموعة الأولى من المونديال القاري، بجوار كل من نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب السنغال، قد توج بالنسخة الأخيرة من أمم إفريقيا "2021"، التي أقيمت في الكاميرون مطلع عام 2022، وذلك على حساب المنتخب الوطني الأول عن طريق ضربات الجزاء (4 /2)، لتكون البطولة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.