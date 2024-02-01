الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية ترفض مقترح الجبلاية بشأن مسابقة الدورى

رابطة الاندية
رابطة الاندية

رفضت رابطة الأندية المصرية، اقتراح أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن تقديم موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز، بعد الخروج المبكر للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فى مباراة دور الـ16، بعد أداء متواضع لمنتخب مصر خلال البطولة.

وتمسكت الرابطة المحترفة بعودة منافسات الدوري الممتاز من جديد فى موعده الأساسى بعد نهاية البطولة الإفريقية، دون إجراء أى تعديل على الجدول المعلن من قبل .

ووفقًا لجدول الدور الأول من الدوري، فإن مباريات الدوري المصري، ستستأنف من خلال الجولة الـ12 يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير.

وأرجع مسئولو رابطة الأندية تمسكهم باستئناف مسابقة الدورى فى موعده لسببين، الأول هو إتاحة الفرصة أمام الأندية لتنفيذ البرامج التى وضعتها من قبل بشأن إعداد لاعبيها، خاصة الأهلى والزمالك اللذين استغلا فترة التوقف الخاصة ببطولة أمم إفريقيا فى منح لاعبيهما راحة سلبية قبل بدء معسكر إعداد جديد خلال شهر يناير.

ويرجع السبب الثانى إلى رغبة رابطة الأندية فى إنهاء بطولة كأس الرابطة خلال هذه الفترة، ومنح الفرق المشاركة فيها فترة لالتقاط الأنفاس، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ولم تحدد رابطة الأندية بعد موعد إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائى، يومى 5 و6 فبراير الجارى.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد فترة القيد الشتوي في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023/ 2024، إلى السادس من فبراير الجاري، بعد أن كان مًقررًا أن يتم إغلاق الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، في 31 من يناير.

 

 

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