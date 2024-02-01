الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويواجه سموحة نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الرابعة والنصف عصر، اليوم الخميس الأول من فبراير، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

 

تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا وميدو مصطفى، وبركات حجاج ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي علاء وعمرو قلاوة، وأحمد خالد وأبوبكر ليادي.

خط الهجوم: لحسن دهدوه وفادي فريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. محمد أشرف وعبدالرحمن عامر، وطارق علاء ومحمد المغربي، وإسلام جابر ومحمد عصام، ومصطفى البدري وحسام حسن، ومحمد سعيد.

تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة 

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة 

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر احدى قناتي أون تايم سبورت.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، في إطار مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم مكون من محمد العتباني حكما للساحة ويعاونه أسامة السيد وأحمد زيدان مساعدين أول وثان، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

مشوار سموحة بمجموعات كأس رابطة الأندية 

تأهل سموحة، إلى الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المحترفة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، وسجل هدفان ودخل مرماه هدفا واحدا.

حيث فاز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين وتعادل مع مودرن فيوتشر بدون أهداف وخسر أمام بلدية المحلة بهدف دون رد.

قائمة سموحة لمباراة سيراميكا كليوباترا

أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: الهاني سليمان وحسين تيمور ومحمد أشرف، وشريف رضا ومحمد المغربي وبركات حجاج، ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد، وعبد الرحمن عامر وإسلام جابر وحمدي علاء، وأبوبكر ليادي وعمرو قلاوة وأحمد خالد، وأحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة وعبد اللطيف بن قسو، ولحسن دحدوح ومصطفى البدري، وفادي فريد وحسام حسن.

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