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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 غدا السبت

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

أصبح البحث عن مواعيد مباريات غدا السبت الموافق 3 فبراير الجاري 2024، وتحديدا منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية “كان 2024”، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية على الرغم من توديع الفراعنة العرس القاري.

ويأتي ذلك، بعد مفاجآت منتخب الرأس الأخضر، المدوية منذ انطلاق البطولة وحتى الآن بلا توقف، ليصبح بالفعل الحصان الأسود للمسابقة القارية، فضلا عن استمرار خروج الكبار اللذين كانوا مرشحون بقوة لخطف لقب الأميرة السمراء، مثل منتخبات مصر والسنغال حامل اللقب وأخيرا المغرب.

مواعيد مباريات غدا السبت بكأس أمم إفريقيا 2024

السبت 3 فبراير 2024

مالي & كوت ديفوار.. السابعة مساء (ملعب السلام).

الرأس الأخضر & جنوب إفريقيا.. العاشرة مساء (ملعب شارليس كونان باني).

 

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

• تردد قناة  beIN Sports MAX

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة  beIN Sports MAX 1

التردد: 12604 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة  beIN Sports MAX 2

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013  أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق، أن دولة المغرب ستستضيف النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025.

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