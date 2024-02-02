الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الجمعة

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا

أصبح البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، وتحديدا منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية “كان 2024”، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة والقارة السمراء.

ويأتي ذلك، بعد استمرار منتخب الرأس الأخضر، الذي أصبح بالفعل الحصان الأسود للمسابقة القارية حتى الآن، في مفاجآته المدوية المتواصلة بلا توقف، فضلا عن استمرار خروج الكبار اللذين كانوا مرشحون بقوة لحصد الأميرة السمراء، مثل منتخبات مصر والسنغال حامل اللقب وأخيرا المغرب.

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة بكأس أمم إفريقيا 2024

الجمعة 2 فبراير 2024

نيجيريا & أنجولا.. السابعة مساء (ملعب  فيليكس هوفويت بوانيي).

الكونغو الديمقراطية & غينيا.. العاشرة مساء (ملعب الحسن واتارا).

 

القنوات الناقلة كأس أمم إفريقيا 2024

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

موعد مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023

عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

• تردد قناة  beIN Sports MAX

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة  beIN Sports MAX 1

التردد: 12604 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة  beIN Sports MAX 2

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013  أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق، أن دولة المغرب ستستضيف النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025.

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