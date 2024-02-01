الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

محمود عاشور
محمود عاشور

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد مهمة تقنية الفيديو، خلال مباراة منتخبي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، للحكم الدولي محمود عاشور.

 

موعد مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا بـ"كان 2023"

من المقرر أن يواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل، 3 فبراير الجاري، على ملعب شارليس كونان باني، في ختام منافسات دور ربع نهائي "كان 2023".

ويعد منتخب الرأس الأخضر، هو مفاجآة البطولة القارية حتى الآن، بسبب نتائجه المميزة على مدار المباريات الماضية، اعتبارا من دور المجموعات مرورا بمواجهة موريتانيا في دور الـ16.

واستطاع منتخب القروش الزرقاء، تحقيق مفاجآة مدوية لم يتوقعها أكثر المتشائمين، عندما خطف قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، قادته للعبور نحو ثمن النهائي بلا هزيمة من الأميرة السمراء، على حساب منتخب مصر الذي حل ثانيا بـ3 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطتين، وفي دور الـ16 حقق منتخب الرأس الأخضر، الفوز على منتخب موريتانيا بهدف نظيف.

 

مواعيد مباريات ربع نهائي "كان 2023"

 

الجمعة 2 فبراير 2024

نيجيريا & أنجولا.. السابعة مساء (ملعب فيليكس هوفويت بوانيي).

الكونغو الديمقراطية & غينيا.. العاشرة مساء (ملعب الحسن واتارا).

 

السبت 3 فبراير 2024

مالي & كوت ديفوار.. السابعة مساء (ملعب السلام).

الرأس الأخضر & جنوب إفريقيا.. العاشرة مساء (ملعب شارليس كونان باني).

 

القنوات الناقلة لمنافسات ربع نهائي "كان 2023"

تنقل جميع مباريات "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للعرس القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

 

كاف منتخب الرأس الأخضر ربع نهائي كان 2023 منتخب جنوب إفريقيا تقنية الفيديو الحكم الدولي محمود عاشور

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