السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الريال استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ونارية أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة ريال مدريد

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز -  فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا - فريدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر.

في خط الهجوم: فينسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو - براهيم دياز.

 

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ترتيب الريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني

يتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.

ويُعد "ديربي العاصمة مدريد" من أشهر مباريات الديربي في إسبانيا، والتي تجمع بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؛ نظرًا لأنها تتسم بالكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

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