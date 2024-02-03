سيميونى: ريال مدريد أفضل ناد فى العالم.. ومعجب بنجاحات بيريز

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بغريمه وجاره نادي ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإسباني.

ويُعد "ديربي العاصمة مدريد" من أشهر مباريات الديربي في إسبانيا، والتي تجمع بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي تتسم بالكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

سيميوني يُشيد بنادي ريال مدريد وفلورنتينو بيريز

ونشرت قناة "ESPN"، تصريحات دييجو سيميوني، قائلًا: "ريال مدريد نادي كبير وعظيم، ولديه رئيس قوي للغاية، أنا شخصيًا معجب بنجاحات فلورنتينو بيريز طوال السنوات الماضية".

وتابع: "بيريز نجح في وضع نادي ريال مدريد على القمة والحفاظ على مكانته، حتى بعد رحيل نجوم الكرة مثل كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس، كريم بنزيما وكاسياس وغيرهم".

وأكد: "كذلك يمتلك هذا النادي مدربًا استثنائيًا، أعتقد أنه أفضل نادي في العالم حقًا".

وأوضح: "ريال مدريد مستمر؛ لأن مَنْ يديرون هذا النادي في مختلف المناصب محترمون بطريقة مثالية، هناك تفاني في العمل بشكل واضح".

كما تطرق سيميوني بالحديث عن جود بيلينجهام، مُشيدًا به: "إنه لاعب رائع للغاية، ومبدع في أرض الملعب، لذلك من الصعب إيقافه أثناء المباراة، ولكن أعتقد أننا كنا محظوظين عندما أوقفناه في مباراة الديربي الأخيرة في كأس ملك إسبانيا".

واختتم دييجو سيميوني تصريحاته، قائلًا: "بيلينجهام يمتلك كل المقومات للتطور بشكل كبير في المستقبل، مع نادٍ يوفر له كل شيء، أحب هذا اللاعب كثيرًا".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

تأتي هذه التصريحات قبل خوض فريق أتلتيكو مدريد مواجهة قوية ونارية أمام غريمه ريال مدريد في "ديربي العاصمة"، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.

بينما يتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.