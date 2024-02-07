"ديلى ميل": ريال مدريد سيكون أفضل فريق أوروبيًا بسبب صفقة مبابى

لا يزال الحديث مستمرًا عن صفقة نادي ريال مدريد الإسباني المحتملة بضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ارتبط اسم "مبابي" بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، كذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

وحسب التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، والتي أكدت أن مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، ليختار اللعب في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

صفقة مبابي ستجعل ريال مدريد أفضل فريق تحت 25 عامًا

من جانبها، توقعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي ريال مدريد يُخطط لفرض سيطرته وهيمنته على كرة القدم الأوروبية لمدة عقد من الزمن، وذلك في حال تعاقده رسميًا مع مبابي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يمتلك بالفعل أفضل المواهب الشابة في العالم، مثل: جود بيلينجهام، رودريجو وفينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى اقتراب كيليان مبابي.

وبالتالي، فإن ريال مدريد سيكون أفضل فريق إسباني تحت 25 عامًا في عالم كرة القدم، نظرًا لما يمتلكه من قوة كبيرة في السيطرة وفرض هيمنته على كرة القدم لعدة سنوات أكثر من أي نادٍ آخر؛ بسبب تألق هؤلاء اللاعبين.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره جيرونا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.