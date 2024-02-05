رومانو: ريال مدريد لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن لضم مبابى.. وخطوة من اللاعب

كشف الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، عن مستجدات اقتراب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من ريال مدريد الإسباني.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة "x": "يستمر ريال مدريد في التقدم في صفقة كيليان مبابي بثقة، ولكن لم يتم توقيع أي شيء حتى الآن".

وأضاف: "من المتوقع أن يتخذ قرار مبابي رسمي قريبًا لم يتلق ناصر الخليفي وباريس أي إعلان رسمي حتى الآن، إنها خطوة حاسمة جزء من الاتفاق مع كيليان".

تقرير: مبابي سيعلن عن انتقاله إلى ريال مدريد الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان انضمام كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد.

صحيفة "لو باريزيان" أكدت، أن مبابي قرر الرحيل عن سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد بعد سبعة أعوام قضاها مع الفريق.

وقرر مبابي عدم تجديد عقده مع سان جيرمان إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، حيث أعلن صراحة عدة مرات عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وقالت شبكة "espn"، إن كيليان مبابي سيعلن الأسبوع المقبل عن قرار انتقاله إلى ريال مدريد بعد سنوات من المفاوضات معه.

وأوضح التقرير، أن كيليان مبابي سيتقاضى مع ريال مدريد نصف راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في الفترة التي يسمح له خلالها بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه، ووفقًا لما ذكرته "آس" منذ أيام، فإن كيليان مبابي سيعلن قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.