السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتهت القصة.. كيليان مبابى يختار الانتقال إلى ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أسدل الستار على قصة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

ارتبط اسم "مبابي" بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023 - 2024، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، كذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إن مبابي اتخذ قراره بالفعل واختار اللعب لريال مدريد الموسم المقبل، وسيتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، يُخطط نادي ريال مدريد لخلق شراكة مميزة في خط الهجوم بين كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، خلال الموسم الجديد 2024 - 2025.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أنه من المرجح ارتداء مبابي القميص رقم 9 في حال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، والذي كان يرتديه مواطنه كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي.

ولم يُخصص نادي ريال مدريد القميص رقم 9 لأي لاعب خلال الموسم الجاري 2023 - 2024، بعد رحيل كريم بنزيما.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان فينيسيوس

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