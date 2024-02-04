الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مبابي سيعلن عن انتقاله إلى ريال مدريد الأسبوع المقبل

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان انضمام كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد.
صحيفة “لو باريزيان” أكدت، أن مبابي قرر الرحيل عن سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد بعد سبعة أعوام قضاها مع الفريق.
وقرر مبابي عدم تجديد عقده مع سان جيرمان إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، حيث أعلن صراحة عدة مرات عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وقالت شبكة “espn”، ن كيليان مبابي سيعلن الأسبوع المقبل عن قرار انتقاله إلى ريال مدريد بعد سنوات من المفاوضات معه.

وأوضح التقرير، أن كيليان مبابي سيتقاضى مع ريال مدريد نصف راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في الفترة التي يسمح له خلالها بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه، ووفقًا لما ذكرته “آس” منذ أيام، فإن كيليان مبابي سيعلن قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.

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