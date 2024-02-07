الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يحسم موقفه النهائى بشأن تجديد عقد لوكاس فاسكيز

لوكاس فاسكيز
لوكاس فاسكيز

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه تجاه مصير لوكاس فاسكيز، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الإسباني لوكاس فاسكيز، صاحب الـ32 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024 المقبل.

ريال مدريد يحسم مصير لوكاس فاسكيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي تجديد عقد لوكاس فاسكيز وتحصينه من أطماع كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه.

يأتي ذلك بعدما تألق لوكاس فاسكيز بشكل كبير في مباريات ريال مدريد خلال الفترة الماضية، بعدما شارك بديلًا لزميله داني كارفاخال طوال فترة إصابته.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن سياسة ريال مدريد بتجديد عقود اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 30 فما فوق، هي التجديد لسنة واحدة فقط، لكن قد يتم تجديد عقد لوكاس فاسكيز لمدة موسمين حتى عام 2026.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، أن هذا القرار سيتم حسمه من قِبل إدارة ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024.

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ماذا قدم لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد؟

وشارك لوكاس أساسيًا أمام ريال بيتيس، أونيون برلين، فياريال وديبورتيفو ألافيس، وسجل هدف الفوز أمام الفريق الأخير في الدقيقة 92 من زمن اللقاء، كما قدّم أداءً جيدًا أمام أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" في بطولة الدوري الإسباني.

وبشكل عام، شارك لوكاس فاسكيز في 22 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري 2023/ 2024، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 4 أهداف لزملائه.

وكان لوكاس فاسكيز قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2015، وتوّج معهم بكل الألقاب الممكنة.

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