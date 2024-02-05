الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يشارك لأول مرة في تدريبات النصر بعد تعافيه من الإصابة

رونالدو
رونالدو

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لأول مرة في مران فريقه اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعافى رونالدو من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب على إثرها عن لقاء إنتر ميامي، الخميس الماضي، التي انتهت بنتيجة 6/0 لصالح فريق النصر.

وأصبح رونالدو جاهز الأن للمشاركة في المباريات مع نادي النصر، بعدما شارك بشكل طبيعي في مران فريقه اليوم.

ويستعد رونالدو للمشاركة في المباراة القادمة أمام فريق الهلال في كأس موسم الرياض بعد أن غاب الأسطورة البرتغالية عن المباراة الماضية أمام نادي إنتر ميامي.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر النصر السعودي الهلال كأس موسم الرياض

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