تقرير: رونالدو جاهز لمباراة النصر والهلال فى كأس موسم الرياض

أشارت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن جاهزية البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لمواجهة الهلال في نهائي كأس موسم الرياض.

وغاب رونالدو عن مباراة النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي التي انتهت بفوز كبير للنادي السعودي بسداسية، للإصابة بينما شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء.

وقالت صحيفة “الرياضية”، أن رونالدو شارك في تدريبات النصر لأول مرة اليوم بنسبة 70% وسيكون جاهز لخوض مواجهة الهلال.

النصر السعودي يسحق إنتر ميامي بسداسية في كأس موسم الرياض

سحق فريق النصر السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار كأس موسم الرياض.

سجل سداسية فريق النصر كلا من أوتافيو وتاليسكا "هاتريك" وإيمريك لابورت ومحمد مران في الدقائق 3 و10 و12 و51 و68 و73.

وظل ليونيل ميسي جليسًا على الدكة حتى الدقيقة 83 نتيجة إصابته في مباراة الهلال السعودي السابقة ليقرر الجهاز الفني الدفع به في المباراة ليتلقى تحية الجماهير الحاضرة.

كما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب الإصابة.

ولم يقدم الفريق الأمريكي أي شيء خلال أحداث المباراة حيث استنفذ قوته في مباراة الهلال التي فاز فيها الفريق السعودي بنتيجة 4-3.