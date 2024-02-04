الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: رونالدو جاهز لمباراة النصر والهلال فى كأس موسم الرياض

رونالدو
رونالدو

أشارت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن جاهزية البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لمواجهة الهلال في نهائي كأس موسم الرياض.

وغاب رونالدو عن مباراة النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي التي انتهت بفوز كبير للنادي السعودي بسداسية، للإصابة بينما شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء.

وقالت صحيفة “الرياضية”، أن رونالدو شارك في تدريبات النصر لأول مرة اليوم بنسبة 70% وسيكون جاهز لخوض مواجهة الهلال.

النصر السعودي يسحق إنتر ميامي بسداسية في كأس موسم الرياض

سحق فريق النصر السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار كأس موسم الرياض.

سجل سداسية فريق النصر كلا من أوتافيو وتاليسكا "هاتريك" وإيمريك لابورت ومحمد مران في الدقائق 3 و10 و12 و51 و68 و73.

وظل ليونيل ميسي جليسًا على الدكة حتى الدقيقة 83 نتيجة إصابته في مباراة الهلال السعودي السابقة ليقرر الجهاز الفني الدفع به في المباراة ليتلقى تحية الجماهير الحاضرة.

كما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب الإصابة.

ولم يقدم الفريق الأمريكي أي شيء خلال أحداث المباراة حيث استنفذ قوته في مباراة الهلال التي فاز فيها الفريق السعودي بنتيجة 4-3.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر النصر السعودي الهلال

مواد متعلقة

في غياب رونالدو ومشاركة لـ ميسي.. النصر السعودي يسحق إنتر ميامي بسداسية في كأس موسم الرياض

بدون رونالدو.. النصر السعودى يعلن تشكيل مباراة إنتر ميامى فى كأس موسم الرياض

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين