كريستيانو رونالدو.. عرض مسرحي فاق الـ39 عامًا

يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفييرو اليوم 5 فبراير بعيد ميلاده، إذ ولد في اليوم نفسه من عام 1985 في مدينة ماديرا البرتغالية.

كرة القدم بالتأكيد كانت على موعد مع التاريخ حين ظهور رونالدو الحقيقي في مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما انتقل ذلك الشاب من صفوف سبورتنج لشبونة إلى العملاق الإنجليزي وبدأت قصة الكفاح الطويل.

"الدستور" في السطور التالية وبمناسبة عيد ميلاد "صاروخ ماديرا"، يستعرض معكم مراحل رونالدو حتى وصوله إلى السعودية في المرحلة السادسة.

المرحلة الأولى والثانية.. "شاو تايم"

"بعد انضمامي، طلب المدرب أي رقم أريد. قلت 28، لكن فيرجسون قال: "لا، أنت تسير لتكون حامل رقم (7)"، هذه الكلمات كانت كفيلة لنا بأن محبي كرة القدم كانوا على موعد مع لاعب من طراز كبير.

"لديه سحر غير طبيعي في قدميه، الانطباع الأول عند مشاهدته إنه سريع بطريقة خارقة وقوي للغاية بالنسبة لسنه وجسمه الصغير".. كلمات إيزيبيو أسطورة المنتخب البرتغالي الراحل هي وحدها كفيلة تلخص لنا فترة "الدون في النادي الإنجليزي.

مرحلة يونايتد شهدت استعراضا مهاريا غير مألوف من رونالدو وبشهادة الكل وكان بالفعل "شاو تايم" في كل مباراة يقدمها الفتى الصغير حيث نستطيع القول إن ننهي هذه الفترة بكلمات من أسطورة النادي وقائده السابق راين جيجز.

"رونالدو يستطيع التسجيل بقدميه الاثنتين، رأسيه والآن يسجل والمرمى خلفه، أراهن على أنه يستطيع التسجيل وهو على كرسي متحرك".

المرحلة الثالثة.. "القوة البدنية وتحطيم الأرقام"

بعد ست سنوات في اليونايتد قرر رونالدو ترك مسرح الأحلام والانتقال إلى الملكي الكبير ريال مدريد في 2009 لتبدأ من هنا مرحلة جديدة في حياة كريستيانو.

أول عامين لوحظ على رونالدو تغير بدني "رهيب" بمعنى الكلمة وبات اللاعب صاحب المهارات والفنيات تتلاشى فيه هذه الصفة مع مرور العامين، ولكنه اكتسب الصفة التي جعلته الأبرز في تاريخ الريال وهي القوة التهديفية.

الهداف التاريخي للميرنجي، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وإلخ.. أرقام رونالدو هزت عرش الكرة الأوروبية مع الريال وجعلته يبدأ في حصد الجوائز الفردية.

5 كرات ذهبية والأفضل في العالم السنوات الماضية حصيلة لن ينساها رونالدو للملكي. ويجب أن ننهي هذه المرحلة بمقولة أسطورة الفريق السابق ومدربه زين الدين زيدان: "عندما تبدأ المباراة وفريقك يمتلك كريستيانو رونالدو، فأنت متقدم في النتيجة بنتيجة 1-0".

المرحلة الرابعة والخامسة.. "لا أكل ولا أمل"

"المزيد من الملح والفلفل".. كانت أبرز تعليق من رئيس نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورنتيس على انضمام كريستيانو رونالدو إلى الكالتشيو في صيف 2018 الماضي.

صاحب الـ33 عامًا حينها، قرر أن يخوض تجربة جديدة في بلد أوروبية جديدة بعد أن تخيل الجميع أنه سيظل إلى الأبد في النادي الملكي إلا أن طموح وشغف صاروخ ماديرا حال دون ذلك وقرر معاقبة دوري جديد وأندية جديدة.

رونالدو لاعبًا في صفوف يوفنتوس لمدة 4 سنوات مقبلة، سنظل نستمتع برؤية هذا اللاعب حتى سن الـ37 ومن يدري حتى الـ40 من عمره في ظل الهجوم الذي شاهده منذ أولى مبارياته مع الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم 2018- 2019.

رونالدو لم يسجل في أول 3 مباريات لليوفي وسط تكهنات كثيرة بأن قائد البرتغال لن يتأقلم مع الكالتشيو وأسلوبه الدفاعي لكن الأخير كان له رأي آخر بعد مرور 22 جولة.

انظر عزيزي القارئ إلى جدول ترتيب الهدافين وصانعي الأهداف.. رونالد يتصدر الأول بـ17 هدفًا ويحتل المركز الثالث في الثاني بصناعته لـ6 أهداف.

وها هو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، بعد أن رحل منذ 11 عامًا ليبدأ الرحلة الخامسة في مسيرته الكروية.

رسالة أخيرة إلى محبي كرة القدم في المستقبل: "إذا سمعت دوي صوت صراخ فأنت ما زلت ترى مشاهد تساقط الخصوم أمام البرتغالي مفتول العضلات.. ما زال رونالدو يجوب المستطيل الأخضر يمينا ويسارا يقتلع المنافسين ويزيحهم من طريقه".

"شاء من شاء وأبى من أبى"، رونالدو سيظل أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ وأبرز رموزها على الإطلاق في الإصرار والاجتهاد.

المرحلة السادسة

ظن الجميع إنه انتهى وكسرة الخروج من مونديال قطر والحزن الشديد، سيجعلوه يعتزل فورًا لكنه قرر كتابة فصل جديد في مسيرته والانتقال إلى السعودية.

وبعد أن أخد مونديال قطر الحدث كله كان رونالدو حديث العالم بأجمعه لمدة أسبوع بعد توقعيه للنصر السعودي وبداية فصل جديدة في مسيرته.