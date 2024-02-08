الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو فى ذهاب قبل نهائى كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد وأتلتيك
أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو

سقط أتلتيكو مدريد أمام ضيفه أتلتيك بلباو وخسر بنتيجة صفر/1 مساء الأربعاء في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

سجل أليكس بيرنجوير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وكانت الأجواء حماسية للغاية في ملعب واندا متروبوليتانو وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء 7 مرات بواقع ثلاثة إنذارات للاعبي أتلتيكو مدريد وأربعة إنذارات للاعبي بلباو.

كما حصل إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو على بطاقة صفراء للاعتراض على قرارات الحكم.

ويعزز هذا الفوز فرص تأهل بلباو للمباراة النهائية خلال لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره يوم 29 فبراير المقبل.

وكان ريال مايوركا تعادل بدون أهداف مع ضيفه ريال سوسيداد مساء الثلاثاء، وسيلتقي الفريقان إيابا يوم 27 فبراير المقبل.

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