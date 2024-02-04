فينيسيوس ورودريجو يقودان هجوم ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة 23 من الليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - فيرلاند ميندي - ناتشو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: توني كروس - كامافينجا - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - رودريجو جوس

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