ريال مدريد وليفربول اليوم.. جدول مواعيد مباريات الأحد 4-2-2024

يبحث عشاق كرة القدم بشكل دائم عن مواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات والدوريات التي تقام لفرقهم المفضلة على المستوى المحلي والدولي والاقليمي.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 والتي يمكن مشاهدتها من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصصة في إذاعة ونقل مختلف البطولات الكروية.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة أرسنال وليفربول الساعة 18:30

مباراة بورنموث ونوتينجهام فورست الساعة 16:00

مباراة تشيلسي وولفرهامبتون الساعة 16:00

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر الساعة 16:00





مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد الساعة 22:00

مباراة ريال بيتيس وخيتافي الساعة 19:30

مباراة أوساسونا وأسيلتا فيجو الساعة 17:15

مباراة فياريال وقادش الساعة 15:00



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة إنتر ويوفنتوس الساعة 21:45

مباراة أتالانتا ولاتسيو الساعة 19:00

مباراة نابولي وهيلاس فيرونا الساعة 16:00

مباراة تورينة وساليرنيتانا الساعة 13:30



مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة لايبزج ويونيون برلين الساعة 18:30

مباراة فولفسبورج وهوفنهايم الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا الساعة 21:45

ستاد بريست ونيس وفرانسيس لو بلي الساعة 18:05

مباراة ليل وكليرمونت فوت ملعب بيار مورو الساعة 16:00

مباراة ستاد ريمس وتولوز أوجست الساعة 16:00

مباراة ميتز ولوريان الساعة 16:00

مباراة موناكو ولو هافر لويس الثاني الساعة 14:00



مواعيد مباريات الدورى البرتغالي

مباراة سبورتنج براجا وموريرينسي الساعة 22:30

مباراة بنفيكا وجل فيسنتي الساعة 20:00

مباراة إشتوريل بارايا وإشتريلا أمادورا الساعة 20:00

مباراة تشافيس وفارنزي الساعة 17:30

مباراة فيزيلا وفيتوريا جيماريش الساعة 17:30



مواعيد مباريات الدوري التركي

مباراة بشكتاش وطرابزون سبور الساعة 18:00

مباراة باشا وألانياسبور الساعة 15:00

مبارارا بنديك سبور وأضنة ديمرسبور الساعة 12:30

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة سبارتا روتردام وزفوله الساعة 17:45

مباراة ألكمار وفيينورد الساعة 15:30

مباراة أوتريخت وفوليندام الساعة 15:30

مباراة فيتيس وجو أهيد إيجلز الساعة 13:15

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مباراة ميدلسبره وسندرلاند الساعة 14:00

مواعيد مباريات الدوري السويسري

لوزيرن وسانت جالن الساعة 17:30

مباراة سيرفيتي وستاد لاوساني الساعة 17:30

مباراة يافردون وزيورخ الساعة 15:15



مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

مباراة سيركل بروج وسينت ترويدن الساعة 20:15

مباراة أندرلخت وجنت الساعة 19:30

مباراة أوبين وميشيلين الساعة 17:00

مباراة رويال أنتويرب وكلوب بروج الساعة 14:30





مواعيد مباراة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى

مباراة مولودية البيض وشباب بلوزداد الساعة 16:30



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة الفيصلي والاتحاد الساعة 17:15