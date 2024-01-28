مصر والكونغو اليوم.. جدول مباريات الأحد 28 يناير 2024 

يكثر البحث عن جدول مباريات اليوم من عشاق كرة القدم خاصة مباراة منتخب مصر ضمن جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية في جولته القادمة مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ وخاصة مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية الساعة 22:00



كان قد احتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط حصدهم خلال ثلاث مباريات، فيما صعد المنتخب الكونغولي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط.



يمكن مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على مجموعة قنوات bein sport max لأنها الناقل الحصري للبطولة.



مباراة غينيا الآستوائية وغينيا الساعة 19:00



مواعيد مباريات كأس آسيا

مباراة طاجيكستان والإمارات الساعة 18:00

مباراة أستراليا وإندونيسيا الساعة 13:30



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة قادش وأتليتك بلباو الساعة 22:00

مباراة إشبيلية وأوساسونا الساعة 19:30

مباراة أتليتكو مدريد وفالنسيا الساعة 17:15

مباراة سيلتا فيجو وجيرونا الساعة 15:00



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة فيورنتينا وإنتر الساعة 21:45

مباراة لاتسيو ونابولي الساعة 19:00

مباراة مونزا وساسولو الساعة 16:00

مباراة هيلاس فيرونا وفروزينوني الساعة 16:00

مباراة جنوى وليتشي الساعة 13:30



مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة بوروسيا دورتموند وبوخوم الساعة 18:30

مباراة يونيون برلين ودارمشتات الساعة 16:30



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست 29 الساعة 21:45

مباراة تولوز ولانس الساعة 18:05

مبارا لوريان ولو هافر الساعة 16:00

مباراة كليرمونت فوت وستراسبورج الساعة 16:00

مباراة ستاد ريمس ونانت الساعة 16:00

مباراة مونبلييه وليل الساعة 14:00